Marina Karlova eşi Andrey Karlov'u anlattı

4 yıl önce bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un ölümünün dördüncü yılında, eşi Marina Karlova NTV yayınına konuk oldu.

Deniz Kilislioğlu’nun konuğu olan Karlova, geçen dört senenin ardından en büyük başarısının kurduğu Andrey Karlov Vakfı olduğunu söyledi ve tüm zamanını vakfa adadığını belirtti. Türkiye’yi hala çok sevdiğini ve sıkça seyahat ettiğini söyleyen Karlova, eşiyle de her fırsatta Türkiye’yi gezmeye çalıştıklarını, Beypazarı’na sıkça seyahat ettiklerini aktardı.

Türkiye’de bulundukları sürede en çok zorlandıkları dönem sorulan Karlova, en çok Rus uçağının düşürüldüğü sırada zorlandıkları cevabını verdi ve “kocam ilişkilerin normale döndürülmesi için çok büyük çaba sarf etmiştir” dedi.

Marina Karlova, eşinin ölümünden sonra kurduğu Andrey Karlov Vakfı’nın faaliyetlerini de açıkladı. Karlova, vakfın çabalarının ağırlıklı olarak Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi olduğunu, kültür, tıp, bilim ve eğitim alanında çalışmalar yaptıklarını söyledi. Türk halkına sağlık ve refah dileyen Karlova, Rus-Türk dostluğunun ebediyen sürmesini dilediği ifade etti.