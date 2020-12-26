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    MHP'li Cemal Enginyurt

    MHP'den ihraç edilen Enginyurt: MHP ile AK Parti arasında bir kavga olduğunu düşünüyorum

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    https://tr.sputniknews.com/haberler/202012261043467110-mhpden-ihrac-edilen-enginyurt-mhp-ile-ak-parti-arasinda-bir-kavga-oldugunu-dusunuyorum/

    MHP’den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti’ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP İle AKP arasında HDP üzerinden bir kavga yaşandığını ileri sürdü. Enginyurt, “Eğer yeni bir çözüm süreci yaşanırsa, AK Parti ve MHP birlikteliğinin de devam edeceğini düşünmüyorum” dedi.

    MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal 42'de Sümen 6 programının konuğu oldu.

    Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde bir fırından ekmek aldığı ve o anların servis edildiği görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

    'Bunları gündeme getirmek, AK Parti'ye düşmanlık değil'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da “Evimize ekmek götüremiyoruz” diyen birine çok kızdığını ve o kişiye ‘abartıyorsunuz, çay için keyif yapın' dediğini hatırlatan Enginyurt, şunları söyledi:

    • Erdoğan, ‘Bu ülkede ekmeğe muhtaç olan hiç kimse yoktur' dedi. Sayın Bahçeli ne yaptı? Askıda ekmek kampanyası başlattı. AK Partili bir Milletvekili de ‘kuru ekmek yiyorlar, yeter' dedi.
    • Bunları gündeme getirmek, AK Parti'ye düşmanlık değil. Sayın Cumhurbaşkanı vekillerinin, bakanlarının ne yaptığını göremiyor. Sokağı göremiyor. Bunu görsünler, sokak aç.
    • Sokak, ekmeğe muhtaç. Sokakta insanlar intihar ediyor. Sokakta kadın cinayetleri neden arttı? Geçimsizlikten. AK Parti içerisinde bunları dert edinenlerin olduğunu düşünmüyorum.
    • Çalışma Bakanı, bu ülkede yoksulun olmadığını söylüyor. Bu ülkede kumarbazlar vergi ödemiyor. Milli Piyangocular, at yarışçıları vergi ödemiyor. Asgari ücretli vergi ödüyor.

    'Sayın Cumhurbaşkanı halktan koptu'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halktan uzaklaştığını ifade eden Enginyurt, şunları dile getirdi:

    • Bundan 5 yıl önce sayın Cumhurbaşkanı Keçiören'de bir evde oturuyordu. Evden çıktığında simitçiye selam veriyordu. Taksi durağına uğrayıp, çay içiyordu. Pastaneye uğruyordu. Sokaktan haberdardı. Sayın Cumhurbaşkanı Külliyeye yerleşti şimdi ne söyleniyorsa, onu duyuyor.
    • Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta bir fırına girdi. Kendisi ‘Bu ülkede askıda ekmeğe ihtiyaç yok' dedi. Ekmek aldığı fırında askıda ekmek asılıydı.
    • Bir Cumhurbaşkanı düşünün ki, sokaktan o kadar habersiz ki askıda ekmeğe gerek yok diyor, ekmek aldığı fırında askıda ekmek var, onu göremiyor. Sayın Cumhurbaşkanı halktan koptu. Yanındakiler de ne duymak istiyorlarsa onu söylüyorlar.

    'Türkiye'nin yaptırımları göze alabileceğini de düşünmüyorum'

    AİHM'nin Demirtaş kararını da değerlendiren Enginyurt şunları söyledi:

    •  HDP, Kürtleri temsil edemez. Selahattin Demirtaş ise bana göre teröristtir. ‘PKK bizim arka bahçemizdir, Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen Demirtaş teröristtir. Kendisi terörist olduğu için yargılanmaktadır.
    • AİHM kararına gelince de, sayın Cumhurbaşkanı da sayın Devlet Bahçeli de bu kararı tanımadıklarını söylüyor. O zaman adama sorarlar ‘Tanımadığınız bu kararı kim çıkarttı' diye.
    • AİHM'yi TBMM'de kanun olarak çıkaran kim? Niye çıkarttınız o zaman? Niye yasallaştırdınız? Şimdi biz ‘AİHM'nin kararlarını tanımıyoruz' diyeceksiniz.
    • Selahattin Demirtaş'ın terörist olması ayrı bir şeydir, AİHM'nin kararını tanımıyoruz demek ayrı bir şeydir. Tanımıyorsan Avrupa Birliği'nden çık kardeşim, görüşmeleri bitir. Türkiye'nin yaptırımları göze alabileceğini de düşünmüyorum.
    'Ben her zaman HDP kapatılsın dedim, demeye de devam ediyorum'

    MHP İle AK Parti arasında HDP üzerinden bir kavga yaşandığını ileri süren Enginyurt, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

    • Sayın Bahçeli ısrarla HDP kapatılsın diyor. Numan beyle Ömer Çelik bey de diyor ki ‘Parti kapatmak doğru değil.' Ömer Çelik kendiliğinden mi konuştu bunları.
    • Sayın Cumhurbaşkanının haberi yok mu bundan? Osman Öcalan çıktı ve ‘Ben bir danışmanla uzun uzun konuştum' dedi. Bu hainle görüşen, hain oğlu haindir. Hangi Cumhurbaşkanı danışmanı Osman Öcalan ile görüşmüşse hain oğlu haindir.
    • Delikanlı gibi çıksınlar, ne yapmak istediklerini söylesinler. Bu milletin aklıyla alay etmesinler. Ben her zaman HDP kapatılsın dedim, demeye de devam ediyorum.
    • Eğer AKP'den yeni bir çözüm süreci başlatacaklarsa, bunu net bir şekilde söylemeleri lazım. Çıkın bunu millete anlatın. O günkü çözüm sürecinin doğru olduğunu söyleyenler var. Bugün ne diyeceksiniz?
    • MHP ile AK Parti arasında bir kavga olduğunu düşünüyorum. Sayın Bahçeli ısrarla son 1 hafta içerisinde HDP'ye bu kadar saldırıyorsa o da yeni bir çözüm süreci olacağını gördü ki, bunu engellemeye çalışıyor diye düşünmeye başladım.
    • Eğer yeni bir çözüm süreci yaşanırsa, AK Parti ve MHP birlikteliğinin de devam edeceğini düşünmüyorum. Devam etse bile ülkücüler, isimlerinin AK Parti ile yan yana anılmasını istemez.”
    'AİHM ile restleşeceksek Cumhurbaşkanına sesleniyorum, referandum yapın'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AİHM mahkemesi kararına ilişkin çağrıda bulunan Enginyurt, “Son olarak AİHM ile restleşeceksek Cumhurbaşkanına sesleniyorum, referandum yapın. AİHM kararını tanımayacağız diyorsanız Türk milletine sorun ve referandum yapın. Alın milletin desteğini. Bunu da ilk defa sizin televizyonunuzda açıklıyorum. Cumhur İttifakı olarak yapmayın bunu. Restleşmeye gitmeyin. ‘Biz ülkeyi yönetiyoruz, istediğimizi yaparız' demeyin. Milletin adına oradaysanız ve milleti temsil ettiğinizi söylüyorsanız AİHM'yi tanıyalım mı tanımayalım mı diye referandum yapalım” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş, Cemal Enginyurt, Demokrat Parti (DP), MHP, AK Parti
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