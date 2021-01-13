Tekirdağ’da 550 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ikamet eden N.Z.’nin şarap ve damıtma sistemi ile sahte rakı imal ettiği duyumu üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

N.Z.’ye ait eve Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramada 500 litre el yapımı şarap, 50 litre el yapımı likör ve rakı yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.