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    gelin, evlilik, nikah

    ‘Bu benim gelinim olacak’ diye kavga ettiler, karakolda 60 bin lira dolandırıldıkları ortaya çıktı

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    https://tr.sputniknews.com/haberler/202101141043575722-bu-benim-gelinim-olacak-diye-kavga-ettiler-karakolda-60-bin-lira-dolandirildiklari-ortaya-cikti/

    Mersin’de aynı anda, aynı kızı istemeye giden iki aile ‘bu benim gelinim olacak’ diye kavgaya tutuşunca, getirildikleri karakolda toplam 60 bin lira dolandırıldıklarını anladı. Aileler şikayetçi oldu, söz konusu şüpheliler gözaltına alındı.

    Mersin’de gerçekleşen olayda, iddiaya göre kız tarafını tanıdığını söyleyen bir aracı, biri Kırıkkale’de diğeri Ankara’da oturan iki farklı kişiye aynı kızla evlendirme vaadi vererek, toplamda 60 bin lira aldı. Her iki tarafı farklı tarihlerde genç kızın ailesi ile görüştüren ve söz kesilmesini sağlayan şüpheli, daha sonra nişan yapılması için iki aileye de aynı adres, aynı gün ve aynı saatte randevu verdi. Dolandırıldıklarından habersiz şüphelinin merkez Akdeniz ilçesinde verdiği adrese giden 2 aile, kapıda birbirleriyle karşılaştı. Adreste kimsenin olmadığını gören aileler, daha sonra aynı kızı istemeye geldiklerini öğrenince, 'Tosun Paşa' filmindeki gibi, ‘bu benim gelinim olacak’ diyerek kavga etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Karakolda dolandırıldıklarını anladılar

    Polis merkezinde ifadeleri alınan müştekilerin dolandırıldıkları ortaya çıkarken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Müştekilerin ifadelerini doğrultusunda ilk önce kız istenen evi bulan ekipler, daha sonra olayın bir kurmaca olduğunu, olayın içinde aracı, kız istenen ev sahipleri, gelin ile onun anne ve babasının da olduğunu tespit etti. 

    Ayrıca para transferinin yapıldığı hesabın sahibini de bulan ekipler, baba K.S., kız istenen ev sahipleri İ.S. ve M.S. ile hesabı kullanılan B.A.’yı gözaltına aldı. Aracı E.T., gelin Y.S., anne H.S. ile para transferi işini takip eden M.S.’nin de arandığı bildirildi.

    Altın alışverişi güvenlik kamerasında

    Sağlık raporuna götürülen baba K.S., emniyet çıkışı suçlamaları kabul etmezken, haklarındaki iddiaların yalan olduğunu savundu. Öte yandan, mağdur V.T. ile babasının, kuyumcudan şüphelilere altın alma anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, gelin, anne ve babası ile müştekiler kuyumcuya gelirken, kuyumcudan beğendikleri altınları alarak ayrılıyorlar.

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    Etiketler:
    Para, Altın, Dolandırıcılık, Evlenmek, Damat, gelin, Mersin, Türkiye
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