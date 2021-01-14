Yangında kullanılamaz hale gelen camiden Kur’an-ı Kerimler hasarsız çıktı

Kahramanmaraş’taki bir camide çıkan yangın, ibadethaneyi kullanılamaz hale getirdi ancak Kur’an-ı Kerimler enkazdan hasarsız çıktı.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bulunan camide, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ibadethane kullanılamaz hale geldi. Buna rağmen caminin içindeki Kur’an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti.

© İHA / HALİL ULUBEY Kahramanmaraş’taki bir camide çıkan yangın, ibadethaneyi kullanılamaz hale getirdi

Çıkan yangın sonrası mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın sonrası camide araştırma yapan itfaiye ekipleri, camideki Kur’an-ı Kerimlerin yanmadığını fark etti. Toplanan Kur’an-ı Kerimler görevliye teslim edildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.