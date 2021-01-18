Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu

Konya'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir kamyonet, yoldan çıkarak karşı şeride geçerek alt geçidin köprü bariyerlerinde asılı aldı. Araç içinden kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum'' dedi.

Polis, alt geçidi bir süreliğine ulaşıma kapattı.