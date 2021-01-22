ABD'li senatör Sanders: Sadece ısınmaya çalışıyordum

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin törenindeki fotoğrafıyla sosyal medyada gündem olan Bernie Sanders, fotoğraf hakkında ilk kez konuştu. Sosyal medyada viral olan fotoğrafına ilişkin Sanders, "Oturduğum yerde ısınmaya çalışıyordum" yorumunda bulundu.

Eski başkan adayı ve Senatör Bernie Sanders'ın yün eldivenleriyle bacak bacak üstüne atarak oturduğu pozu, ABD'deki yemin töreninin en akılda kalan görüntülerinden oldu. Sanders'ın bu fotoğrafı, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 21 Ocak'taki yemin töreninde çekildi.

İki gün boyunca bu fotoğrafın pek çok espriye konu olarak viral hale gelmesinin ardından, Sanders'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

ABD'de bir televizyon programına konuk olan Sanders hafızalara kazınan bu görüntü hakkında "Orada oturup hem ısınmaya hem de neler olup bittiğine dikkat etmeye çalışıyordum" dedi.

Eski başkan adayı Senatör Bernie Sanders'ın yün eldivenleriyle bacak bacak üstüne atarak oturduğu pozu, ABD'deki yemin töreninin en akılda kalan görüntülerinden oldu https://t.co/3y9HKzIUJD pic.twitter.com/zTgGiT3caZ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 21, 2021

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Fotoğrafta Sanders'ın maske, ceket ve eldiven giymiş şekilde oturduğu görülüyordu.

Söz konusu fotoğraf, sosyal medyada ve televizyon programlarına pek çok mecrada esprilere konu olmuş; hatta Mark Hamill, Reese Witherspoon, Kerry Washington, Susan Kelechi Watson, Kate Walsh, Schitt's Creek gibi sosyal medya fenomenleri de bu furyaya katılmıştı.