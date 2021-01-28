Ukrayna’da son Lenin heykeli yıkıldı

Ukraynalı sivil toplum örgütü Svitanok’un Başkanı Vadim Pozdnyakov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “(İşgal altındaki ve fabrika ile sanatoryumlar gibi kapalı bölgeler dışında) Ukrayna topraklarındaki son Lenin heykeli devrildi! Heykel, Odessa Bölgesi’nin İsmail ilçesindeki Stari Troyani köyünde duruyordu” diye yazdı.

Ukrayna’da, 2015’ten bu yana, Sovyet simgelerinin propagandasını yasaklayan “komünist ve nazi rejimlerini kınama” yasası uygulanıyor. Yasa, Sovyet Birliği liderlerinin adlarını taşıyan şehir, kasaba, köy, cadde ve sokakların adlarının değiştirilmesini öngörüyor.