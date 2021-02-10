16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Oktay U., sokak ortasında tartıştığı 16 yaşındaki kızı H.U.’yu boğazından bıçakladı. Bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı. Kızını bıçaklayan babanın sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Olay, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde öğle saatlerinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada bölgeden geçen jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı. Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.