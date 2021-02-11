Twitter'dan yeni proje: Kullanıcıların takipçileri üzerinden para kazanabilmesinin yolu araştırılıyor

Twitter, bir süredir reklam satarak kazandığı geliri çeşitlendirmenin yollarını arıyor.

Twitter CEO'su Jack Dorsey de, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kullanıcıların uygulama üzerinden bahşiş veya abonelik yoluyla para kazanabilmelerini sağlamanın yollarını aradıklarını açıkladı.

Goldman Sachs Teknoloji ve İnternet Konferansı'nda konuşan Dorsey, "Odaklanmak istediğimiz ilk şeyin, Twitter'a katkıda bulunan insanlara yönelik ekonomik teşvik olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dorsey ayrıca, bu uygulamanın günlük 192 milyon kullanıcı tabanı bulunan Twitter'da kullanıcıların daha fazla para ve etkileşim kazanmalarına yardımcı olacağını söyledi.

Twitter ayrıca, son olarak uzun içerikler oluşturmak isteyen kullanıcılar için Revue'yi satın almıştı. Revue uygulaması üzerinden kullanıcılar, Twitter'da haber bülteni ve benzeri içerikleri internet sitesi formatında hazırlayıp yayabiliyorlar.