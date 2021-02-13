ABD Dışişleri’nden ‘Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar’ sinyali

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Rusya'ya 'insan hakları ihlalleri' nedeniyle yeni yaptırımlar uygulama ihtimalini dışlamadığını söyledi. Price'ın gündeminde, Kuzey Akım-2'yle ilgili yaptırımlar da vardı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Price, "Rusya'nın korkunç insan hakları sicilini aktif şekilde konuşuyoruz. İster Rusya'da isterse bu ilkelere karşı çıkan rejimlerin insan haklarını tehdit ettiği başka bir ülkede bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bahsettiği insan hakları ihlallerini çok yakından izlediklerini kaydeden Price, "Moskova'da ve Rusya topraklarında meydana gelen ihlallere karşı siyasi alanda uygun tepkiler verildiğine dair daha fazla haber göreceğiniz şüpheleniyorum" diye konuştu.

Kuzey Akım-2'yle ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz

Price, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin inşaatını tamamlama girişimleri olması halinde ABD'nin yeniden yaptırım uygulayacağını söyledi ve şunları ekledi:

"Kuzey Akım-2'yle ilgili tutumumuz çok açık ve değişmedi. Başkan Joe Biden, bunun kötü bir anlaşma olduğunu açıkça söyledi. Bu kötü bir anlaşma, zira Avrupa'yı bölüyor, Ukrayna ve Orta Avrupa'yı Rusya'nın manipülasyonlarına maruz bırakıyor, Avrupa'nın enerji güvenliği alanında beyan edilen hedefleriyle çelişiyor."

ABD'nin projeyle ilgili gelişmeleri takip ettiğini anlatan Price, inşaatı tamamlama girişimleri olması halinde yaptırım kararı alınacağını vurguladı.

Rusya, insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları reddediyor

Moskova, ABD'nin insan hakları ihlalleri olduğuna dair suçlamalarına karşı çıkıyor ve Washington'un bu konuda çifte standart uyguladığını vurguluyor.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Rus aktivist Aleksey Navalnıy destekçilerinin düzenlediği izinsiz gösterilere ilişkin açıklamalarını Facebook’taki sayfasından değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın iç meselelerine müdahale eden ABD’nin yaptıklarının çifte standart ve ikiyüzlülük olduğunu ifade etmişti.

Bakanlık, "Diplomasi mesleğinin temsilcilerine yakışmayacak bir şekilde özen gösterdiğiniz ‘mitingler’ önceden planlanmış değil, yasadışıdır. ABD’de bu tür durumlarda ne yapıldığını herkes iyi biliyor, öldürmek üzere ateş açılıyor. Çifte standartlar ve ikiyüzlülük bir yaşam inancı mı?” ifadelerini kullanmıştı.