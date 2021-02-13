TOBB, Filistin'de organize sanayi bölgesi kuracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Filistin'de organize sanayi bölgesi kurmasına izin verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, TOBB'un iştiraki olan TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ, Filistin'in Cenin şehrinde organize sanayi bölgesi kurabilecek.