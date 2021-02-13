Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg açıkladı: Aşılamada en iyi sonuç nasıl elde edilir?

Rus Sputnik V aşısının geliştirildiği Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Kovid-19 aşılarının en iyi etkiyi vermesi için aşılamadan sonraki iki gün içinde yoğun fiziksel yüklemelerden kaçınılması ve iyi beslenilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Gintsburg, Kovid-19 aşılarının daha iyi koruma sağlaması için tavsiyelerde bulundu.

Gintsburg, "En iyi bağışıklık tepkisinin oluşması için aşılamadan sonraki iki gün içinde yoğun fiziksel yüklemelerden kaçınılmalı. Bireyler, iki sürecin eşit şekilde ilerlemesini sağlamak için yeterli glikoza ve şekere sahip değil" dedi.

Rus yetkilinin ikinci tavsiyesi, beslenmeyle ilgili oldu. Antikor oluşumunun protein sentezini gerektiren, enerji tüketen bir süreç olduğunun altını çizen Gintsburg, aşılamadan sonraki dönemde tam teşekküllü ve çeşitli gıdalarla beslenmenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Son olarak Gintsburg, aşılamadan sonraki süreçte kötü alışkanlıklardan uzak durulmasını öğütleyerek bunların aşının etkisini kısmen azalttığını vurguladı.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'nin üretildiği kurum. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.