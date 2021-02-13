Manken Elif Ece Uzun mahkemeye başvurdu: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor

İş insanı Mehmet Tuş ile 2019 yılında evlenen Elif Ece Uzun, eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisinden şiddet gördüğünü iddia etti. Mahkemeye başvuran model, 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Manken Elif Ece Uzun, 1.5 yıl önce evlendiği, ikiz çocuklarının babası işadamı Mehmet Tuş’un defalarca fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Manken Elif Ece Uzun mahkemeye başvurdu: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyorhttps://t.co/G7SFFgmcRN pic.twitter.com/G1nutVCU3Y — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 13, 2021

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Mehmet Tuş’un eşi Elif Ece Uzun’a defalarca fiziksel şiddet uyguladığı ve olayın karakola intikal ettiği anlatıldı. Elif Ece Uzun’un fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik ve psikolojik şiddete de maruz kaldığının belirtildiği dilekçede, “Mehmet Tuş, uyuşturucu madde kullanmaktadır. Elif Ece Uzun’un kişilik haklarına saldırı teşkil eden hakaretler etmektedir. Mehmet Tuş, eşine şiddet uygulama, tehdit, hakaret ve aşağılama içeren söylemlerde bulunma, bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verme gibi eylemleri alışkanlık haline getirmiştir. Uzun, eşiyle aynı evde yaşadığı için hayati tehlikesi vardır. Korku ve endişe duyan Elif Ece Uzun’un mahkemenizce korunmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Karara itiraz eden Mehmet Tuş ise, eşinin mankenlik camiasından uzak olduğu için mağdur rolünü oynayıp kendisine yer bulmaya çalıştığını söyledi.