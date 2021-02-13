Royal Flight, mart ayında Kaliningrad-Antalya seferlerine başlayacak

Kaliningrad'daki Hrabrovo Uluslararası Havaalanı'nın yetkilisi Natalya Gritsun, Royal Flight'ın 21 Mart'tan itibaren Coral Travel ile birlikte charter uçuşlara başlayacağını söyledi.

Gritsun, "Charter programı kapsamında Kalinnigrad-Antalya seferleri 21 Mart'ta başlayacak. Uçuşlar, 235 yolcu kapasiteli Boeing 757-200 tipi uçaklarda haftada bir kere pazar günleri düzenlenecek" dedi.

Gritsun, nisan ayı sonundan itibaren sefer sayısının perşembe ve pazar olmak üzere haftada ikiye çıkarılacağını belirtti.