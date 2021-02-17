Halkbank: ABD mahkemesi tazminat davasını şartlı reddetti

Halkbank Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ABD'de devam eden dava sürecine ilişkin bir açıklama gönderdi. Açıklamada ABD New York Güney Bölge Mahkemesi'nin yargı yeri uyumsuzluğu itirazını kabul ederek, 16 Şubat 2021 tarihinde davayı şartlı olarak reddettiği belirtildi.

Halkbank, ABD'de devam eden dava ile ilgili olarak ABD New York Güney Bölge Mahkemesi'nin yargı yeri uyumsuzluğu itirazını kabul ederek, 16 Şubat 2021 tarihinde davayı şartlı olarak reddettiğini duyurdu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada mahkemenin davanın Türkiye'de açılması ihtimaline dair, tarafların davanın açılabilmesine ilişkin itirazları konusunda bir anlaşmaya vararak bu hususu 2 Mart 2021 tarihine kadar mahkemeye sunmalarına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdindeki ceza davasına ilişkin olarak da "Bankamızın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı (FSIA) Kanunu kapsamında ceza davasının düşürülmesine dair başlattığı temyiz süreci sebebiyle beklemekte olup, temyiz dosyası ABD New York İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde devam etmektedir" açıklaması yapıldı.