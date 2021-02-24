İTÜ’nün düzenlediği GOBI 8-10 Mart tarihinde katılımcıları ile buluşacak

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği ve Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği Global Opportunities in Business and Investment (GOBI) 8-10 Mart tarihlerinde yapılacak. Pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirilecek olan etkinlikte ele alınacak olan konular cinsiyet eşitsizliği, ütopya ve inovasyon olacak.

Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) ilk uluslararası öğrenci zirvesi olan Global Opportunities in Business and Investment (GOBI) 8-10 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen GOBI, 13 yıldır ‘Bu Bir Hayal Ürünüdür!’ mottosuyla yola çıkıyor. Kovid-19 sebebiyle online gerçekleştirilecek olan GOBI’nın en büyük amacı üniversite öğrencilerine ve yeni mezun gençlere iş dünyasına atılmadan ilham kaynağı olabilmek, onları çeşitli fırsatlarla bir araya getirmek ve onlara fayda sağlamak.

Bu yıl ‘Kalıpları Yıkıyoruz’ konseptiyle düzenlenen GOBI’de cinsiyet eşitsizliği, ütopya ve inovasyon başlıkları konuşulacak. Panellerin ardından gün sonlarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikte de Royce Rolls Ülke Direktörü Görkem Kiriş Gümüşel, Oxford Üniversitesi İklim Dinamiği Grubu Başkanı Myles Allen, Orkestra Şefi ve İş Danışmanı Itay Talgam, Seksolog ve Danışman Rayka Kumru, Arabesque Başkanı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Kurucu Direktörü Georg Kell, National Geographic araştırmacıları Molly Ferril ve Agustina Besada, Bilim Kahramanları Derneği Başkanı Semahat Demir ve Orangenkern GmbH'nin Kurucusu ve Genel Müdürü Sıddıka Demir konuşma yapacak.