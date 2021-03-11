Warren Buffett 90 yaşında 100 milyar dolar servete ulaştı

Servetiyle on yıllardır dünyanın en zenginleri arasında yer alan ancak son dönemde listenin zirvesinden düşen ünlü yatırımcı Warren Buffett yeniden en zenginler listesinin üst sıralarına tırmandı.

90 yaşındaki Buffett’in serveti 100 milyar doları aştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Buffett’in serveti 100.4 milyar dolara ulaştı, Buffett böylece aralarında Jeff Bezos, Elon Musk ve Bill Gates’in de olduğu zenginler kulübünde 6. sıraya yerleşti.

Buffett’in servetinin artmasında devlet teşvikleri, Merkez Bankası politikası ve hisse senedi piyasalarındaki yükseliş etkili oldu.

Buffett’in sahibi olduğu Berkshire Hathaway 2021 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Şirketin A grubu hisseleri bu sene yüzde 15 yükselerek S&P 500 Endeksi’ndeki yüzde 3.8’lik performansı aştı. Buffett’in kendi şirketinden rekor hisse geri alımı yapması da yükselişi destekledi.

Buffett dün de A grubu hisselerinin rekor seviyeye yükselmesiyle servetine 1.9 milyar dolar ekledi.