Kia, 380 bin aracı yangın riski nedeniyle geri çağırdı ve sürücüleri uyardı: Kapalı alanlara park etmeyin

Güney Koreli otomotiv devi Kia, Sportage ve Cadenza modellerini yangın riski sebebiyle geri çağırdığını duyurdu. Yaklaşık 380 bin aracı kapsayan geri çağırma sürerken, sürücülere araçlarını kapalı alanlara veya evlerinin yakınına park etmemeleri uyarısında bulunuldu.

Kia, SportageSUV ve Cadenza modellerinin yangın riski teşkil ettiğini açıkladı ve sorunun giderilmesi için araç sahiplerini en yakınlarındaki bayilere çağırdı.

Bu geri çağırmaya dahil olan araçlarda, kaputun altındaki bazı elektronik devrelerin, aşırı ısınma sonucu yangına neden olan bir kısa devre geliştirebilecekleri belirtildi.

Ulusal Karayolu Güvenliği İdaresi ve Kia, bahsi geçen modellerin sürücülerini araçlarını kapalı yerlere park etmemesi için uyarıda bulundu.

Geri çağırmanın adaptif hız sabitleyici bulunmayan 2017-2021 Sportages ve 2017-2019 Cadenzas modellerini de kapsadığı belirtildi.

Sürücülerden hiç bir ücret alınmayacağı ve 30 Nisan'dan itibaren e-posta ile bilgilendirilecekleri açıklandı.

Kia'nın ana hissedarı olan Hyundai de geçtiğimiz günlerde 82 bin elektrikli SUV'u geri çağırmıştı. Bu geri çağırma da yangın riski ve araçların pil paketlerindeki bir sorundan kaynaklanmıştı.