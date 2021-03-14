İBB'de 'çay' polemiği: '2017'de 804 bin lirayken, 2021'de 575 bin lira'

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Sadece 18 ayda 1.5 milyon TL'lik çayı kimin içtiğini İstanbullular adına soruyoruz" ifadelerini kullandı. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Göksu'ya verdiği yanıtta, "Alınan çay eski dönemde 2017'de 804 bin iken 2021’de 575 bin lira" dedi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sadece 18 ayda 1.5 milyon TL'lik çayı kimin ya da kimlerin içtiğini İstanbullular adına İBB Başkanına soruyoruz" ifadelerini kullandı.

Sadece 18 ayda 1.5 MİLYON TL’lik çayı kimin ya da kimlerin “içtiğini” İstanbullular adına İBB başkanına soruyoruz... @aayazabdullah pic.twitter.com/AZzpkzKfF4 — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) March 13, 2021

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Göksu'ya yanıt verdi. "Meydan boş değil" diyen Ongun şu ifadelere yer verdi:

"Mesaimin bir bölümünü bariz yalanların düzeltilmesiyle geçirmekten memnun değilim. Ama meydan boş değil. 24 saat çalışan temizlik işçilerine yıllık alınan çay eski dönemde 2017'de 804 bin iken 2021’de 575 Bin TL. Enflasyona rağmen bu azalmanın izahını iddia sahibine bırakıyorum."