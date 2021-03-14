TBMM’de Moskova Antlaşması’nın 100. yıldönümünde ‘Türk-Rus İlişkileri Paneli’ düzenlenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde ve Bilkent Üniversitesi işbirliği ile '16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri Paneli' düzenlenecek.

15 Mart’ta düzenlenecek olan etkinlikte AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov konuşacak.

Türk-Rus Kültür Merkezi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mihail Meyer, panele telekonferansla katılarak 'Moskova Antlaşması ve Rus-Türk ilişkileri' konulu konuşma yapacak.

Türk-Rus ilişkileri üzerine çalışmalar yürüten birçok akademisyen de panel kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara konuşmacı olarak katılacak. Panel kapsamında ayrıca 100 yıl önce Moskova Antlaşması'nın imzalandığı anları yansıtan tarihi görüntüler de yayınlanacak.