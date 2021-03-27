Ülkü Ocakları, ‘İklim Krizi ve Türkiye Raporu’ hazırladı

Türkçe Haber sitesinin haberine göre hazırlanan raporda “Türkiye’de İklim Krizinin Etkileri” başlığı altında şu ifadelere yer verildi:
“Dünyanın birçok noktasında iklim krizine karşı kırılgan noktalar bulunmaktadır. 2020 yılının başında Avustralya’da yaşanan büyük orman yangınları, ABD’de gerçekleşen büyük kasırgalar, ülkemizde ve diğer birçok ülkede yaşanan ve binlerce insanın yaşamına son veren seller iklim krizinin yeryüzü üzerinde izlenen etkileridir” ifadeleri kullanılırken, “Ülkemizin bulunduğu Akdeniz Havzası coğrafyası da iklim krizine karşı yerkürenin hassas bölgeleri arasındadır. Akdeniz Havzası’nda 2°C’lik bir sıcaklık artışı gerçekleşeceği bu sebeple de beklenmeyen hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artış, kuraklık ve bunlar dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı, turizm gelirlerinde azalma, tarımsal verim kaybı yaşanacağı öngörülmektedir.”
İklim krizi için tavsiyeler
“İklim Krizi ve Türkiye Raporu”nda iklim değişikliği ve krizine karşı tavsiyeler de verildi:
- Bireylerin bilinçlenmesini ve iklim değişikliği konusunda kapasitelerinin artmasını sağlayacak eğitimler düzenlenmelidir.
- Ev içi tasarruf ve atık yönetimi konusunda çeşitli teşvikler yapılmalı ve bireyler yönlendirilmelidir. Ev içi gıda atıklarının toplanıp kompost yapılması teşvik edilmelidir.
- Yaş grubu fark etmeden enerji tasarrufu, su tasarrufu gibi konularda aile bireyleri duyarlı olmalıdır.
- Atık ve enerji tüketimine bağlı olarak bireylere sınırlar getirilmeli, periyodik aralıklarla denetim ve yaptırımlar uygulanmalıdır.
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