Ülkü Ocakları, ‘İklim Krizi ve Türkiye Raporu’ hazırladı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, “İklim Krizi ve Türkiye Raporu” başlıklı bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporda, “İklim Krizi Nedir?” ve “Kısaca İklim Krizinin Etkileri” gibi başlıklar yer alıyor.