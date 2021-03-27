Rus ve Türk askerlerden Suriye’nin kuzeydoğusunda ortak devriye

Rus Silahlı Kuvvetleri devriye birliği komutanı Albay Andrey Titov, basın mensuplarına açıklamasında Rus ve Türk askerlerin Suriye'nin kuzeydoğusunda, Kamışlı bölgesindeki Haseke vilayetinde ortak devriye gerçekleştirdiğini, nöbet sırasında sıra dışı herhangi bir olayın yaşanmadığını belirtti.

Titov, “Rusya ve Türkiye liderleri tarafından Soçi’de imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, Şeyrek yerleşim yerinden başlayarak mutabık kalınan rota üzerinde 114. Rus-Türk devriyesi gerçekleştirildi. Nöbet olaysız bir şekilde tamamlandı” diye konuştu.

Titov’un aktardığı üzere iki ülkenin askerleri Jarih el-Faykani yerleşim yerinin yakınında buluşarak, dört saatlik devriye nöbeti süresince 95 kilometrelik mesafe kat etti ve anlaşmalara göre Kürt birliklerinin bulunmaması gereken Dellik, Tell-Kadiş, Kirbatlı ve Tell-Tayr yerleşimlerindeki durumu denetledi.

Devriye Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait helikopterlerin eşliğinde gerçekleştirdi.

Mi-8 helikopterinin mürettebatı komutanı, “Bu görevi yerine getirirken asıl zorluk, uçuşun son derece düşük irtifalarda gerçekleştirilmesi, çok sayıda engebe olması ve tüm mürettebatın gözlem için çok yüksek bir konsantrasyonunun gerekli olmasıdır. Ateş açılması konusunda da çok dikkatli gözlemlemek gerekiyor. Devriye sorunsuz bir şekilde tamamlandı” açıklamasını yaptı.

Devriyeye her iki ülkeden yaklaşık 70 askerin yanı sıra Rus askeri polisine ait Tigr ve Tayfun araçları katıldı. Türk askerleri ise Kirpi zırhlılarıyla devriyeye katıldı.

Rusya ve Türkiye ortak devriyenin rotasını birlikte oluşturuyor. Askerlerin arasındaki irtibatı askeri tercümanlar sağlıyor.