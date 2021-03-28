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    Damak tedavisinde sinir kesilince yüz felci oldu: ‘Nefes almakta bile zorlanıyor, ilaç içip tüm gün uyuyor’

    Damak tedavisinde sinir kesilince yüz felci oldu: ‘Nefes almakta bile zorlanıyor, ilaç içip tüm gün uyuyor’

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    İzmit’te, özel bir diş hastanesine damak ağrısı şikayetiyle giden ve tedavi amaçlı siniri kesilen Yeliz Demirli yüzünün sol tarafını hissetmez hale geldi. Demirli, doktor ve hastane yönetimi hakkında dava açtı. 

    İzmit’te yaşayan Yeliz Demirli, 2018 yılında damağında ağrı oluşması üzerine Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan özel bir diş sağlığı merkezine gitti. Demirli'ye o dönem hastanede çene cerrahı olarak çalışan ve daha sonra ayrılan Diş Hekimi Ahmet K. tarafından tedavi uygulandı. Daha sonra ağrıları devam eden Demirli’nin yüzünün sol bölümü felç oldu. Demirli’nin şikayetçi olması üzerine dava açıldı.  

    ‘Ameliyattan sonra eşim ağrılardan duramamaya başladı ve gitmediğimiz hastane kalmadı’

    Eşinin durumu nedeniyle tazminat davası açtıklarını söyleyen Özer Demirli, "2018 Şubat ayında damağın üst kısmında bir ağrısı vardı, normal bir ağrıydı, sosyal hayatına devam edebiliyordu. O ağrıyı durdurmak için özel bir diş hastanesine gittim. Oradaki bir doktor, siniri kestikten sonra yüzde 90 oranında ağrısının gideceğini söyledi. Ameliyattan sonra eşim ağrılardan duramamaya başladı ve gitmediğimiz hastane kalmadı. Çözüm bulamadık. Doktora gittik siniri dikti ama mukozalar ve sinüslere çok zarar verildiği için başarılı olmadı. Bu süreçte eşimin psikolojisi bozuldu. Çoluk çocuk hepimiz etkilendik. Ben hukuki süreci başlattım, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Maddi ve manevi tazminat davası da açtım" dedi.

    ‘Yüz felci nedeniyle konuşmakta zorlanıyor’

    Doktorun kendilerine eşinin ağrılarından kurtulacağını ifade ettiğini söyleyen Özer Demirli, "Bize 'Yüzde 90 oranında bu ağrılardan kurtulacak' dediler. Çok az bir uyuşukluk kalacak ama bakın ne hale geldi. Bana yüzünün kararıp, çürüyüp bu hale geleceğini söylemediler. Tüm gün ağrı ve yanma ile uğraşıyoruz. Eşime uyuşturucu ilaçlar vermeye başladılar. Yüz felci, o nedenle konuşmakta zorlanıyor. Sosyal hayatına devam edemiyor, konuşamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Sadece tüm gün bu ağrı ile uğraşıyor. Yemek yiyemiyor, psikolojimiz, huzurumuz, her şeyimiz bozuldu. Nefes almakta bile zorlanıyor. İlaç içip bütün gün uyuyor, uykusunda bile ağlıyor. Biz eşimin hastalığının araştırılmasını ve tedavi edildikten sonra eski haline gelmesini istiyoruz" diye konuştu. 

    ‘Yüzümü hissedemiyorum, koku alırken zorlanıyorum’

    Yüzünün sürekli yandığını söyleyen, ağrıları nedeniyle ağlayarak konuşan Yeliz Demirli, "Yüzümü hissedemiyorum, koku alırken zorlanıyorum, kolonya gibi ağır kokular yakıyor. Yüzüm yanıyor sürekli, gözümün içine kadar ağrıyor" dedi.

    ‘Bu işlemden önce kendisinden onay alındı’

    Hastadan onay alınarak işlemin yapıldığını ifade eden hastane kurucularından Semih Taşveren, "Tedavi olan vatandaşın kızı bizde çalışıyordu. Sinirin üzerinde işlem yapıldı. Bu işlemden önce kendisinden onay alındı. Her şey detaylı olarak anlatıldı. O dönem bizde çalışan çene cerrahı tarafından işlem yapıldı. Biz hastayı kesinlikle mağdur etmedik. Nörolojik olarak sıkıntıları olan bir insandı. Ama gereken tüm tedavileri yapıldı" diye konuştu. 

    ‘İl Sağlık Müdürlüğü incelemeleri de bizim lehimize çıktı’

    Hastaya yapılacak işlemlerin anlatılıp onay alındığını belirten Ahmet K. ise, "Hasta yaklaşık 6-7 aydır ağrıları olduğu şikayetiyle geldi. Muayene edildi. Kendisine yapılacak işlem anlatıldı. Onay alındı. Daha sonra alınan onay doğrultusunda sinir kesildi. İl Sağlık Müdürlüğü incelemeleri de bizim lehimize çıktı" dedi.   

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    Etiketler:
    Felç, sinir, Diş hekimi, Diş, Tedavi, İzmit, Türkiye
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