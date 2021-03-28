Milli Savunma Bakanlığı: Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi' verildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 'Dağcılık Eğitimi' verildi" denildi. Paylaşımda eğitim sırasında çekilen fotoğraflar da yer aldı.
Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize Isparta’daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca “Dağcılık Eğitimi” verildi.#TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/PpQUJe21It— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 28, 2021
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