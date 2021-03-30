Prof. Dr. Somer: Çocuklar İngiltere varyantından daha çok etkileniyor

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayper Somer, “3 aydır hasta yatırmamıştım, son 2-3 haftadır servis doldu. Bu sefer daha ağır seyrediyor ve Kovid sonrası dönemde çocuklarda ortaya çıkan Mis-C tablosu, en çok kalbi etkiliyor. Kalp kası iltihabı dediğimiz miyokardit’e yol açıyor” dedi.

Türkiye’de salgında ilk dalgada çok fazla çocuk vaka olmazken ikinci dalgada ise çocuklarda çoğu zaman farkında olmadan geçirilmiş Kovid sonrası gelişen Mis-C sendromunda artış yaşandı.

Üçüncü dalgada çocuk vaka sayılarının hızla arttığına işaret eden İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayper Somer, İngiliz varyantının özellikle 0-9 yaş grubu çocuklarda hızla artmaya başladığını söyledi. Prof. Dr. Somer, çocukların artık hem Kovid daha ağır geçirmeye başladığını hem de Kovid sonrası dönemde görülebilen Mis-C sendromu nedeniyle kalp tutulumlarına bağlı kalp hastalıklarında artış yaşanabileceğini vurguladı.

‘Yatan hastalarımızın yarısı 9 yaş altında’

Son 2-3 haftadır çocuk vakalarda çok belirgin bir artış gözlemlediklerini söyleyen Prof. Dr. Somer, “Ben açıkçası son 3 aydır Kovid servisine hasta yatırmadım. Daha çok ayaktan tedavi ediyorduk. Çok hafif geçiriyorlardı ama şu son 2 hafta içerisinde Kovid servisini yeniden açtık ve şu anda servisim doldu. Aynı şekilde Türkiye'nin her yerinden benzer haberleri alıyoruz. Bir de yaş küçüldü. 10, 12, 13 yaşlarında vakalarımız olurdu; şimdi yatan hastalarımızın yarısı 9 yaş altında. En küçüğü 5,5-6 aylık ve üstelik orta-ağır şiddette geçiren bir bebeğimiz bile var. Geçen seneki pandemi döneminde Kovid sonrası Mis-C tablosu ortaya çıktı çocuklarda. Erişkinlerde olduğu gibi kalbi tutan bir virüs. Özellikle miyokardit (kalp kası iltihabı) başta olmak üzere, kardiyak sorunlar yaratıyor. Çarpıntı ve ateş şikayeti ile gelen birçok çocuk hastamız var. Miyokardit olasılığına karşı yakın takip gerekiyor. Yoğun bakım izlemleri gerekebiliyor çocuklarda. Kovid sonrası dönemde miyokardit vakalarında artış olabilir diye düşünüyorum” dedi.

‘Çocuklar İngiltere varyantından daha çok etkileniyor’

Dünyadaki duruma da değinen Prof. Dr. Somer, 5 ayrı ülkeden gelen verilerin de 0-9 yaş arası grubun yüksek risk altında olduğunu doğruladığını belirterek, şöyle konuştu:

“Bu veriler 0-9 yaş grubunun giderek daha fazla enfekte olmaya ve ağır geçirmeye başladığını gösteriyor. Örneğin İsveç verisinde, son 3 ayda yüzde 123 artış var 0-9 yaş grubunda. 10-19 yaş grubunda da yüzde 72 civarında. İngiltere ve İtalya’dan gelen veriler de buna benziyor. Ama benim en çok ilgimi çeken Fransa'daki çalışma oldu. Çünkü orada direkt varyant oranını belirlemişler. Toplumun tümünde o dönemki Kovid vakalarının yüzde 58’i İngiltere varyantı ile enfekte. Ancak 0-9 yaş grubunda varyant virüs oranı yüzde 68. Çok yüksek bir oran. 10 yaşından sonraki dönemde ise yüzde 61 olarak normalin üzerinde seyrettiği belirlenmiş. Demek ki 0-18 yaş arası çocuklarda varyanttan etkilenme oranı, eski normal suşa (virüsün ilk hali) göre çok daha fazla.”

‘Çocuklarda bağışıklık sisteminin tam gelişmesi 8-9 yaşlarını buluyor’

Özellikle 0-9 yaş grubunun neden daha fazla etkilendiğinin kesin bir açıklamasının henüz yapılamadığını ancak çocukların bağışıklık gelişim süreciyle ilgili olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Somer, “Bağışıklık sisteminin yetmezliği ile açıklanabilir. Çünkü çocuklarda bağışıklık sisteminin tam gelişmesi 8-9 yaşlarını buluyor. Bir de bu yaş grubu çocukların maske ile korunma ya da mesafeyi korumada başarısız olmaları da olabilir. Çünkü bu yaş çocuklar çok daha sosyal varlıklar” dedi.