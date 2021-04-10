Yanardağ: TELE1’in reytingi başka kanallara aktarılıyor

TELE1’in reytinglerinin başka kanallara aktarıldığını belirten Yanardağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ölçüm yapan Kantar Medya, TELE1’in reytingini başka kanallara aktarıyor. Dijital platformlarda 10 kat fazla izlendiğimiz bir kanal, bizim üç katımız reyting almış gösteriliyor. Muhalif TV’ler arasında izleyici aktarını yapılıyor. Çünkü TELE1 cesur, bağımsız, net ve daha etkili” ifadelerini kullandı.

Ölçüm yapan Kantar Medya, TELE 1'in reytingini başka kanallara aktarıyor. Dijital platformlarda 10 kat fazla izlendiğimiz bir kanal, bizim üç katımız reyting almış gösteriliyor. Muhalif tv'ler arasında izleyici aktarını yapılıyor. Çünkü TELE 1 cesur, bağımsız, net ve daha etkili. — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) April 9, 2021

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