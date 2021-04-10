Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü için mesaj yayınladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü için bir mesaj yayınladı. Soylu, mesajında, “Türk Polisi, özellikle 15 Temmuz sonrası arttırdığı yüksek kapasiteni köklü mazisinden getirdiği tecrübesiyle birleştirerek, emsalleri arasında dünya ölçeğinde önde gelen bir kurum haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Soylu, İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan mesajında, “Yıldızımız yine ışıl ışıl... 176 Yıl boyunca, ‘hırsız var’ diyene koşan; ‘şikayetçiyim’ diyeni dinleyen; ‘kaçırdılar, götürdüler’ denileni bulup getiren; kâh kavgayı ayıran, kâh komşuyu barıştıran, kâh okul önlerinde uyuşturucu satıcılarını yakalayan; trafikte uyuyanı uyandıran, kemer takmayana taktıran, sür’at yapanı durduran; kaçakçıyı, teröristi, haini, dolandırıcıyı, kadına kalkan eli tutan Türk Polisi, bugün de Milletinin emrinde, görevinin başındadır” ifadelerine yer verdi.

Yıldızımız yine ışıl ışıl...



176 yıl boyunca Milletinin emrinde, görevinin başında olan Polis Teşkilatımızın, kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu asil üniformaya hizmet eden tüm mesai arkadaşlarımızı sevgiyle, rahmetle ve şükranla anıyorum...https://t.co/Zn02bVFCXs pic.twitter.com/QebELhWFF6 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 10, 2021

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Mesajın devamı ise şu şekilde:

“Coğrafyamızın ve içinde bulunduğumuz yüzyılın neredeyse hergün artan suç yelpazesi ve güvenlik riskleri içinde, 15 Temmuz’da uğradığımız ihanetten göç yönetimine, terörle mücadeleden asayişe, uyuşturucu tehdidinden trafik güvenliğine kadar bütün başlıklarda eşzamanlı olarak vatandaşın huzur ve güvenliği için alınteri döken Türk Polisi, özellikle 15 Temmuz sonrası arttırdığı yüksek kapasiteni köklü mazisinden getirdiği tecrübesiyle birleştirerek, emsalleri arasında dünya ölçeğinde önde gelen bir kurum haline gelmiştir.

Yüksek teknoloji kullanan, uzmanlığa ve hizmet içi eğitimlere ağırlık veren, cezaya değil denetime ve farkındalık oluşturmaya odaklanan; Covid-19 salgını sürecinde vatandaşın gündelik ihtiyaçlarının karşılanması dahil sahanın her noktasında görev yapan, yeni kurduğu Polis Arama Kurtarma Birimiyle enkaz altındaki afetzedelere dahi umut olan, hukuku ve merhameti rehber edinen bir hizmet anlayışı; elde ettiği saha sonuçlarıyla da milletimizin takdirini kazanmıştır.

15 Temmuz sonrasında, 2015-2020 arasında, trafikteki can kayıplarında % 35; madde bağlantılı can kayıplarında 2017-2020 arasında % 74,6; evden hırsızlık günlük ortalamasında 2017-2020 arasında % 44 azalış elde eden; şehir operasyonlarıyla, hücre evi baskınlarıyla terör örgütlerinin hücre yapılanmalarını, karar mekanizmalarını, eylem planlarını çökerten; istihbarat kapasitesiyle kurulan tuzakları kuranların kendi başına geçiren; kaçakçılara, organize suç çetelerine yaptığı baskınlarla ülkenin ekonomisini ve kamu düzenini koruyan; siber suçlarda yıllık dijital materyal inceleme kapasitesi 2016’da 45 bin olan, oysa bugün bu kapasiteyi 750 bine çıkaran Türk Polisi; sadece kendi ülkesi için değil, başarılarıyla, kullandığı yüksek teknolojiyle, çevresindeki coğrafya ve Avrupa için de güvenlik üreten bir kurum haline gelmiştir.

Elde edilen bu başarı; Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve desteği; bugün bu şanlı üniformayı giyen arkadaşlarımızın fedakârlığı, gayreti ve becerisi; Milletimizin feraseti ve sevgisi, devletimizin gücü ve 176 yıllık kurum kültürünün eşsiz birleşiminin eseridir.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere, kurulduğu ilk günden bugüne kadar verdiğimiz tüm Polis Şehitlerimizi, Gazilerimizi ve bu teşkilata emek veren büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu asil üniformaya hizmet eden tüm mesai arkadaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”