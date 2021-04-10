Kayıt
15:08 10 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü için mesaj yayınladı

    İçişleri Bakanlığı
    Haberler
    URL'yi kısaltın
    0 55
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/1044240369_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_732860afc5f143aed595852eadbf13ff.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/haberler/202104101044240354-bakan-soylu-turk-polis-teskilatinin-176-kurulus-yil-donumu-icin-mesaj-yayinladi/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü için bir mesaj yayınladı. Soylu, mesajında, “Türk Polisi, özellikle 15 Temmuz sonrası arttırdığı yüksek kapasiteni köklü mazisinden getirdiği tecrübesiyle birleştirerek, emsalleri arasında dünya ölçeğinde önde gelen bir kurum haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

    Soylu, İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan mesajında, “Yıldızımız yine ışıl ışıl... 176 Yıl boyunca, ‘hırsız var’ diyene koşan; ‘şikayetçiyim’ diyeni dinleyen; ‘kaçırdılar, götürdüler’ denileni bulup getiren; kâh kavgayı ayıran, kâh komşuyu barıştıran, kâh okul önlerinde uyuşturucu satıcılarını yakalayan; trafikte uyuyanı uyandıran, kemer takmayana taktıran, sür’at yapanı durduran; kaçakçıyı, teröristi, haini, dolandırıcıyı, kadına kalkan eli tutan Türk Polisi, bugün de Milletinin emrinde, görevinin başındadır” ifadelerine yer verdi. 

    Mesajın devamı ise şu şekilde:

    “Coğrafyamızın ve içinde bulunduğumuz yüzyılın neredeyse hergün artan suç yelpazesi ve güvenlik riskleri içinde, 15 Temmuz’da uğradığımız ihanetten göç yönetimine, terörle mücadeleden asayişe, uyuşturucu tehdidinden trafik güvenliğine kadar bütün başlıklarda eşzamanlı olarak vatandaşın huzur ve güvenliği için alınteri döken Türk Polisi, özellikle 15 Temmuz sonrası arttırdığı yüksek kapasiteni köklü mazisinden getirdiği tecrübesiyle birleştirerek, emsalleri arasında dünya ölçeğinde önde gelen bir kurum haline gelmiştir.

     Yüksek teknoloji kullanan, uzmanlığa ve hizmet içi eğitimlere ağırlık veren, cezaya değil denetime ve farkındalık oluşturmaya odaklanan; Covid-19 salgını sürecinde vatandaşın gündelik ihtiyaçlarının karşılanması dahil sahanın her noktasında görev yapan, yeni kurduğu Polis Arama Kurtarma Birimiyle enkaz altındaki afetzedelere dahi umut olan, hukuku ve merhameti rehber edinen bir hizmet anlayışı; elde ettiği saha sonuçlarıyla da milletimizin takdirini kazanmıştır.

     15 Temmuz sonrasında, 2015-2020 arasında, trafikteki can kayıplarında % 35; madde bağlantılı can kayıplarında 2017-2020 arasında % 74,6; evden hırsızlık günlük ortalamasında 2017-2020 arasında % 44 azalış elde eden; şehir operasyonlarıyla, hücre evi baskınlarıyla terör örgütlerinin hücre yapılanmalarını, karar mekanizmalarını, eylem planlarını çökerten; istihbarat kapasitesiyle kurulan tuzakları kuranların kendi başına geçiren; kaçakçılara, organize suç çetelerine yaptığı baskınlarla ülkenin ekonomisini ve kamu düzenini koruyan; siber suçlarda yıllık dijital materyal inceleme kapasitesi 2016’da 45 bin olan, oysa bugün bu kapasiteyi 750 bine çıkaran Türk Polisi; sadece kendi ülkesi için değil, başarılarıyla, kullandığı yüksek teknolojiyle, çevresindeki coğrafya ve Avrupa için de güvenlik üreten bir kurum haline gelmiştir.

     Elde edilen bu başarı; Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve desteği; bugün bu şanlı üniformayı giyen arkadaşlarımızın fedakârlığı, gayreti ve becerisi; Milletimizin feraseti ve sevgisi, devletimizin gücü ve 176 yıllık kurum kültürünün eşsiz birleşiminin eseridir.

     Bu vesileyle başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere, kurulduğu ilk günden bugüne kadar verdiğimiz tüm Polis Şehitlerimizi, Gazilerimizi ve bu teşkilata emek veren büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu asil üniformaya hizmet eden tüm mesai arkadaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”

    İlgili konular:

    İçişleri Bakanı Soylu: Son 3 ayda uyuşturucudan 17 bin 874 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 13 şahıs tutuklandı
    Soylu: 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandı
    Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir
    Etiketler:
    Emniyet Genel Müdürlüğü, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Prens Philip Haziran ayında 100 yaşına girecekti
    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayata gözlerini yumdu
    Karikatür
    Husiler, Hedasi Barajı krizinin çözümünde aracılık yapmak istiyor
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet