AB Konseyi Başkanı Michel: AB içinde Sputnik V aşısının tedariki konusunda görüş ayrılıkları var

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'de Rus Sputnik V aşısının tedariki konusunda görüş ayrılıkları olduğunu itiraf etti. Alman Handelsblatt gazetesine demeç veren Michel, AB'de aşı konusunda yaşanan sorunlardan söz etti.

Michel "Siyasetçilerin üzerinde büyük bir baskı var. İnsanlar giderek sabırsız hale geliyor ve aşı olmak istiyor. Bu nedenle hükümetler ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Sputnik V aşısının tedariki ve kullanımı konusunda görüş ayrılıkları olduğunu itiraf eden Michel, AB üyelerinin bu konudaki hassasiyetinin farklı düzeylerde olduğunu kaydetti.

Rus Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg, AB'nin, rekabet gücünden endişelenmesi nedeniyle Sputnik V aşısının Avrupa pazarına girmesine izin vermekte acele etmediğini belirtmişti.

AB, Sputnik V aşısına acil kullanım izni henüz vermedi. Avrupa’nın ilaç onay otoritesi mart başından beri Rusya’nın aşısını değerlendirme sürecini yürütüyor. Fakat gerekli sayılarda aşı olmaması, bazı Avrupa ülkelerini kendi başlarına çözümler bulmaya itmiş durumda. Sözgelimi Macaristan ve Slovakya, AB’nin onayını beklemeden Rus aşısı için acil kullanım izni çıkardı.

Avusturya ve Çekya da onay sürecinin gecikmiş olması ve birlik içinde yeterince dayanışma olmaması nedeniyle Rus aşısına yönelen AB ülkeleri arasında yer alıyor.

Önceki gün Reuters haber ajansı, Almanya'nın, Sputnik V aşısı almak için yakında Rusya ile ikili görüşmelere başlayacağını yazmıştı.