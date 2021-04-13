YÖKDİL sonuçları açıklandı

28 Mart'ta yapılan YÖKDİL'in sonuçları açıklandı. Adayların cevap kağıtları ve yanıtlar 10 gün boyunca erişime açık olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 28 Mart'ta yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) sonuçlarını açıkladı. Sınava katılan adaylar, sonuçları ve cevap kağıtlarını kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM sistemine girerek öğrenebilecek.

ÖSYM, adayların cevap kâğıtlarını ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemeler ile soruların doğru yanıtlarını 10 gün için erişime açtı.

Adaylar sonuçları 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden 23 Nisan saat 10.15'e kadar görüntüleyebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek.