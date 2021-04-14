Sarıyer'de dönüş yapan sürücü kayalıklardan aşağı uçtu

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Garipçe Fehim Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Emre Kurban, otomobille ‘U’ dönüş yapmak istedi.

Dönüşü alamayan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 70 metreden aşağıya uçtu.

Halat yardımıyla kurtarıldı

Taklalar atan araç deniz kıyısına yakın bir mesafede ters dönerek durabildi. Olay sonrası sürücü aracın içerisinde mahsur kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından sürücü ekipler tarafından kurtarılarak sedyeye konuldu. Vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla yaralı sürücü halat yardımıyla yola çıkartıldı.