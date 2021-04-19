Prof. Dr. Demirtaş: Coinlerin yüzde 90’ı batacaktır

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş katıldığı bir televizyon programında “Şu anda dünyada 9 binin üzerinde ‘token’ ve ‘coin’ var. Öncelikle bu bir devrim. Ancak 9 bin tane coin içerisinde yüzde 90’ı da batacaktır” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek Bilim programına Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş konuk olarak katıldı.

Son zamanların en revaçta yatırım araçlarından biri olan kripto paralar üzerine konuşan Demirtaş “Şu anda dünyada 9 binin üzerinde ‘token’ ve ‘coin’ var. Öncelikle bu bir devrim. İnternet nasıl bir devrimse bu da, onun gibi bir devrim. Ancak 9 bin tane coin içerisinde yüzde 90’ı da batacaktır. Bunların batacak olmasının nedenleri başka, diğerlerinin gelecek vaat edecek olmasının nedenleri başka. Toplamda bu teknolojinin bir devrim olmasının nedenleri başka” ifadelerini kullandı.