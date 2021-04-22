Cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförünün uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi

Balmumcu-Beşiktaş yönündeki alt geçitte seyir halindeki çifti katlı İETT otobüsünün bariyerlere saplanması sonucu bir yolcunun hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan incelemede otobüs şoförünün uyuşturucu madde etkisi altında olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte saat 08.00 sıralarında çift katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. telefonu ile oynarken hızla bariyerlere çarptı. Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybederken, M.B. yaralandı.

Otobüs şoförü Baki T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan incelemede sağlık kontrolüne götürülen gözaltındaki şoförün kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Otobüsün herhangi bir fren izi olmaksızın 282 metre sürüklenerek gittiği, otobüs bariyerlerdeki demirlerin bir kısmının sökülmesine neden olduğu belirlendi.

Sökülen iki bariyer demirinin otobüsün sağ ön tarafından içeri girdiği ve sağ alt en arka koltukta oturan Sevgi Yamaç Yalçın'ın başına isabet ettiği ortaya çıktı. Sağ önde oturan diğer bir yolcunun da ayağında kırık olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.