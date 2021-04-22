Adana Tabip Odası Başkanı Menteş: Değil yatak, sedye bile bulamaz noktaya gelinecek

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, koronavirüs kaynaklı 4 milyon 450 bin civarında hasta ve 37 binlere varan ölümün yaşanmasından rahatsız olduklarını dile getirerek, "Değil yatak, sedye bile bulamaz noktaya gelineceği ortadadır. Sağlıkçılar gelinen noktada hasta seçmek zorunda kalacak" dedi.

BirGün'den Yakup Durmuş'un aktardığına göre, Adana Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB) Bileşeni kurum başkanlarıyla yaptıkları olağan toplantı sonucu yazılı açıklama yapan ADAMOB Dönem Sözcüsü ve Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, şunları kaydetti:

“Tüm dünyada ve ülkemizde Kovid-19 pandemisi maalesef tüm şiddeti ile devam etmektedir. Kovid-19 pandemisi ortaya çıktığından bu yana geçen geçen 16 ayda tüm dünyada 140 milyonun üstünde hasta ve 3 milyonun üstünde ölüm görülmüştür. Gelinen noktada tüm dünya 3. piki şiddetli bir şekilde yaşamaya devam etmektedir.”

‘Sağlık çalışanları yorgun, tükenmiş ve umutlarını yitirme noktasındadır’

Menteş, Türkiye’nin vaka sayısı olarak İngiltere’yi geçerek dünyada 6. sıraya çıktığını, hasta sayısının artmaya devam ettiğini belirtti:

“Bugüne kadar 4 milyon 450 binlerde hasta ve maalesef 37 binlere varan ölüm gerçekleşmiştir. Günlük vaka sayılarımız şu ana kadar alınan önlemlere rağmen 62 binlerden aşağı düşmemektedir. Tüm dünyada nüfusa oranla en fazla hasta görülen ülke konumundadır. Günlük ölüm sayılarımız her gün artarak rekor kırmaya devam etmektedir. Günlük ölüm sayılarımız 362’lere ulaşmıştır ve bunun artacağı yönünde endişelerimiz mevcuttur. Pandeminin başladığı günden bu yana sağlık ordusu canla başla; bir seferberlik anlayışıyla çalışmıştır ve çalışmaya da devam etmektedir. Bugüne kadar 163 hekim, 58 eczacı, 29 diş hekimi, 18 veteriner hekim olmak üzere toplam 408 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Sağlık çalışanları yorgun, tükenmiş ve umutlarını yitirme noktasındadır.”

‘Vahim noktalara doğru gitmektedir’

“Ülkemizde iki pik yaşanmış ve her defasında canla başla oluşturduğumuz iyi durum maalesef hatalı uygulamalar ile bozulmuştur" diyen Menteş, şöyle devam etti:

"En son Ocak ayının son haftasında 5 binli rakamlara gerileyen hasta sayısı yapılan yanlışlarla bugün tekrar vahim noktalara doğru gitmektedir. Bir an önce pandeminin hızı kesilmez ise ancak ölenlerin yerine yoğun bakımlara hasta yatırılabilecek. Değil yatak, sedye bile bulamaz noktaya gelineceği ortadadır. Sağlıkçılar gelinen noktada hasta seçmek zorunda kalacak, ülkemiz canlarını kaybetmeye devam edecektir.”

‘En az 14 gün acil tam kapanma şart’

Menteş, ADAMOB bileşenleri olarak pandemiye dair çözüm önerilerini şöyle sıraladı: