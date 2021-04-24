Polisi görünce kaçan şahıs motosikleti bozulunca yakalandı

Polis ekipleri, İnegöl’ün Yunusemre mahallesindeki park alanında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şahıslar ihbarını aldılar.
Harekete geçen ekipler, park alanına geldiğinde 2 şahsı gördüler. Polis ekiplerini gören 2 şahıstan biri Plakasız motosikletine binerek kaçmaya başladı. Diğer şahıs ise yaya olarak kaçtı.
Polis ekibi, motosikletli gencin peşine düştü. 2 kilometre süren kovalamaca sırasında motosikleti arızalanan genç durunca polis ekipleri kıskıvrak yakaladılar.
Polisi görünce böyle kaçtılar— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) April 24, 2021
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisi görünce kaçmaya başlayan şahıs, motosikleti bozulunca yakalandı. Şahsın arkadaşı ise yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. pic.twitter.com/EI9NcIhZCq
Yakalanan Metin D., “Arkadaşla parkta oturup sohbet ediyorduk” dedi. Şüpheli şahıs, o anları görüntüleyen basın mensuplarına ise, “Niye ikide bir çekiyorsun. Psikolojik baskı yapıyorsun. Ayıp senin yaptığın” diyerek tepki gösterdi.
Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL, maske kullanmamaktan 900 TL, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan bin 339 TL olmak üzere toplam 5 bin 389 TL cezai işlem uygulandı. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılarak, evine gönderildi.
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