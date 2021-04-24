Kırım’da Antalya benzeri bir tatil beldesi inşa edilecek

Gerekli tüm altyapının inşasının devlet tarafından sağlanacağı bilgisini veren Kabanov, dinlenme tesislerinin yapımını ise halihazırda projeye ilgi gösteren yatırımcıların üstleneceğini vurguladı.

Beldenin beş kilometrelik plaj şeridi dahil olmak üzere toplam alanının yaklaşık 500 hektar olacağını söyleyen Kabanov, “Aslında Kırım'ın batı kıyısında yeni modern bir tatil beldesi inşa edilecek” ifadesini kullandı.

Kırım lideri Sergey Aksenov, Türkiye'nin kapanmasıyla ilgili haberlerin ardından geçen çarşamba günü, yarımadanın öngörülen yolcu akışını kabul etmeye tamamen hazır olduğuna dair güvence vermişti.

Gazeta.ru’da yer alan bir habere göre Kırım’da bu yıl 6 milyondan fazla turist bekleniyor, bu rakam önceki yıla göre yüzde 20 oranında fazla. Aksenov, tatil sezonunun başarısının yarımadadaki aşılama hızına bağlı olacağını ifade etmişti.