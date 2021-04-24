Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7’nin çekimleri esnasında dengesini kaybeden kameramanı ipten aldı

ABD’li ünlü aktör Tom Cruise, başrolünde yer aldığı ‘Görevimiz Tehlike 7’nin İngiltere’nin Yorkshire bölgesindeki çekimleri sırasında hareket eden bir trenin üzerindeyken ayağı kayıp düşmek üzere olan bir kameramanı kurtardı. Trene bir emniyet kemeri ile bağlı olan kameraman küçük bir çıkıntının üzerinde büyük bir kamera ile trenin üzerinde koşan Tom Cruise ile partneri Hayley Atwell’ı çekmeye çalışırken bir anda dengesini kaybetti.

Milliyet'in haberine göre, Cruise, çekimler sırasında emniyet kemeri ile bağlı olsa da kameramanın başının belada olduğunu fark etti ve harekete geçti. Atwell’ın o anlarda panikten dudağını ısırdığı görülürken, çekim ekibi de yardım etmeye çalıştı. Ancak Cruise, kameramana daha yakındı. Ayakta durduğu vagonun çıkıntısından raya doğru düşeceği sırada Cruise’un kameramanı tutup yukarı çektiği anlar objektife yansıdı.