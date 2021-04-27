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    Sevginur Aktaş, Müslüm Aktaş

    Başından vurduğu eşinin intihara kalkıştığını söyleyen polise 75 yıl hapis istemi

    © DHA
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    https://tr.sputniknews.com/haberler/202104271044368834-basindan-vurdugu-esinin-intihara-kalkistigini-soyleyen-polise-75-yil-hapis-istemi/

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde anestezi teknikeri eşi Sevginur Aktaş'ı tabanca ile başından vurup ağır yaraladıktan sonra intihara kalkıştığını ileri süren polis memuru Müslüm Aktaş'ın olaydan önce eşine cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Aktaş hakkında 75 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Ankara'da eşi Sevginur Aktaş'ı tabanca ile başından ağır yaraladıktan sonra intihara kalkıştığını iddia eden tutuklu polis memuru Müslüm Aktaş hakkındaki soruşturma tamamlandı.

    Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün raporuna yer verilen iddianamede, Sevginur'un ifadesinin kriminal raporu ve hekim raporu ile uyumlu olması karşısında şüpheli Müslüm'ün eşinin kendisini silahla vurduğuna dair beyanının maddi gerçeklikle bağdaşmadığı belirtildi.

    Cinsel saldırıda bulunup, ateş etmiş

    İddianamede, "Olay günü taraflar arasında devam eden tartışma sonrasında şüpheli Müslüm'ün Sevginur'u ikametten ayrılmasını zorla engelleyerek yatak odasına götürdüğü ve burada rızası olmaksızın nitelikli cinsel saldırı eyleminde bulunduğu, bu durum üzerine Sevginur'un ikametten tekrar ayrılmak istediği, yine Müslüm'ün zor kullanarak yatak odasına götürerek silah ile 'Seni vururum, öldürürüm' şeklinde tehditte bulunmak suretiyle mağdur müşteki Sevginur'a ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde öldürmeye teşebbüs eyleminde bulunduğu tüm dosya kapsamından anlaşıldı" denildi.

    İddianamede Müslüm Aktaş hakkında, 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    'İntihar olmadığı düşünüldüğü için savcılık bu kadar yüksek cezalarla dava açtı'

    Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül, iddia ettikleri suçların tamamından dava açıldığını belirterek şunları kaydetti:

    "Müvekkilim ölmediği için 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan açıldı ve ortalama cezası 20 yıl. Bu teşebbüsten önce cinsel istismarda bulunduğu için bundan dolayı da bir dava açıldı. Burada en alt sınırı 12 yıldır, 30 yıla kadar yolu vardır. Hürriyeti tahdit suçu var; savcılık makamı onu da nitelikli halinden açtı, cezası da ortalama 21 yıl. Eşe karşı basit yaralama suçu var, 4,5 yıl da oradan toplamda 57,5 yıl civarında en az miktarda bir ceza istemi var. Ama biz mahkemenin de ciddi bir ceza vereceğini düşünüyoruz. Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre istenen ceza miktarına bakıldığı zaman 57,5 yılla 75 yıl arasında ceza isteniyor. İlk etapta bu olaydan sonra müvekkilimin öleceğini düşündüğü için sanık sürekli olarak intihar süsü vermeye çalıştı, ‘intihar’ dedi; ama biz intihar olmadığını ispat etmeye çalıştık. Gelinen noktada intihar olmadığı düşünüldüğü için zaten savcılık makamı tarafından bu kadar yüksek cezalarla dava açıldı.”
    Etiketler:
    Tabanca, Hapis, intiharr, Polis, Ankara
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