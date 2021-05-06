Bakan Akar, Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu. pic.twitter.com/jkVCbCWQgJ