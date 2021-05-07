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    Gözünden metal parça çıkarılan Mehmet Cihangir Göv

    Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra mıknatısla fark etti

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    https://tr.sputniknews.com/haberler/202105071044447653-goz-altindaki-metal-parcayi-3-yil-sonra-miknatisla-fark-etti/

    Ankara'da 33 yaşındaki elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv'ün gözüne, 2018 yılında atölyede çalışırken fırlayan metal parça isabet etti. Kanayan yarasını kendi yaptığı pansumanla geçiren Göv, 3 yıl sonra gözünün altına mıknatıs tutması sonucu parçanın içeriye girdiğini fark etti.

    Evli, 1 çocuk babası elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv'ün 2018 yılının Mart ayında atölyede çalışırken fırlayan küçük metal parça, sol gözüne isabet etti.

    Göv, kanayan yarasına kendisi pansuman yaptıktan sonra işine devam etti. Göv, 3 yıl sonra atölyede arkadaşlarıyla mıknatısın demiri çekme gücünden bahsederken elindeki mıknatısı göz bölgesine götürdü. Bu sırada mıknatısın göz altına yapıştığını fark eden Göv, 3 yıl önceki kazada metal parçanın deri altında kalmış olabileceğini düşünerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde tespit edilen metal parça operasyonla alındı.

    ‘Beni rahatsız eden hiçbir şey yoktu’

    Göv, tesadüfen mıknatısı gözünün altına götürdüğünde durumu fark ettiğini belirtti:

    "Mıknatıs sayesinde gözümde bir parça olduğunu anladım. Hastaneye gittim ve parça çıkarıldı. Beni o sürede rahatsız eden hiçbir şey yoktu. Sadece orada bir sivilce gibi duruyordu. Daha sonra bunu mıknatıs sayesinde öğrendim. Orada siyah bir uç duruyordu. Mıknatısı tutunca anladım ki orada parça kalmış. Ameliyat kararını almak benim için zor oldu. Ama bunun gözüme ileride olumsuz bir etki yaratabileceğini düşündüğüm için bunu oradan aldırmam gerektiğini düşündüm. Şu anda herhangi bir sıkıntım yok. Ameliyatımı oldum ve o günün akşamında çıktım. Ben bu konuda hassas davranamadım. 'Ufak bir sıyrıktır' diye düşündüm; ama sıyrık değilmiş parça gelip girmiş."
    'Mıknatıs cismin yerini değiştirebilir'

    Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Mustafa Köşker, hastanın durumuyla ilgili şunları söyledi:

    "Gözüne metalik bir yabancı cisim kaçmış. Önce herhangi bir şikayeti olmadığı için doktora başvuruda bulunmamış. Ardından 2 yıl sonra kulaktan dolma bilgilerle mıknatısla alt göz kapağındaki metalik yabancı cismin yerini buluyor ve çıkarmamız için bize başvuruda bulunuyor. Biz de bu metalik cismi küçük bir operasyonla çıkardık. Bu şekildeki olaylarda yani mıknatısla yabancı cisimlerin yerlerinin bulunması kesinlikle önerdiğimiz bir uygulama değil. Herhangi bir travma durumunda böyle bir yaklaşım göz içindeki metal yabancı cismin yerini değiştirerek göze zarar verebilir. Dolasıyla böyle bir travma durumunda kendi kendimize müdahale etmek yerine direkt olarak doktora başvurmak daha doğru bir uygulama olacaktır."

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    Etiketler:
    Operasyon, Göz, Ankara, Mıknatıs, Metal
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