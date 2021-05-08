Görevlendirildiği reyonu beğenmeyen çalışan arkadaşlarıyla birlikte mağaza sorumlusunu dövdü

Kağıthane'de, bir zincir marketin mağaza sorumlusu olan Eren Kısacıkoğlu, görevlendirdiği reyonu beğenmeyen çalışan ile dışarıdan çağırdığı arkadaşlarının saldırısına uğradı. Eren Kısacıkoğlu'nın feci şekilde dövüldüğü saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, yeni kurulan bir zincir marketin Çağlayan'daki şubesinde mağaza sorumlusu olarak çalışan Eren Kısacıkoğlu, kendisine verilen talimat üzerine, çalışanları reyonlarda görevlendirdi. Çalışma çizelgesinin onaylanmasının ardından Burhan A. adlı bir çalışan, o reyonda çalışamayacağını söyleyerek Kısacıkoğlu'ndan değişiklik yapmasını istedi.

İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından mağazaya gelen bölge sorumlusu Burhan A. hakkında tutanak tutulmasını istedi. Tutanağı hazırlayan Eren Kısacıkoğlu, imzalaması için götürdüğü Burhan A. ile tekrar tartıştı. Konuyla ilgili bölge sorumlusuyla telefonda konuşan Burhan A., daha sonra, iddiaya göre, cebinden çıkardığı maket bıçağını Eren Kısacıkoğlu'na doğrultarak depoya gelmesi için tehdit etti. Mağaza sorumlusunun karşılık vermemesi üzerine dışarı çıkan Burhan A., bir süre sonra mağaza önünde arkadaşlarıyla oturan Kısacıkoğlu'na saldırdı. Mağaza çalışanlarından birinin araya girmesiyle sakinleşen Burhan A., bu kez, bir başka mağaza çalışanı arkadaşına telefon ederek gelmesini istedi.

Feci şekilde dövüldü

Burhan A.'nın telefon etmesinin ardından, telefon ettiği Yusuf O., 2 arkadaşıyla birlikte mağazaya geldi. Bir kişi dışarıda beklerken, Burhan A., Yusuf O. ve kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşıyla birlikte içeri girdi. Bu sırada kasada duran Eren Kısacıkoğu'nun yanına giden Burhan A. ile arkadaşları mağaza sorumlusu gence tekme-tokat saldırmaya başladı. Mağaza sorumlusu Kısacıkoğlu, aldığı darbelerle yere yığılırken, diğer mağaza çalışanları araya girerek saldırganları engellemeye çalıştı. Yaşanan olayın ardından saldırganlar, mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Eren Kısacıkoğlu, yapılan tedavinin ardından polise giderek şikayette bulundu.

Kağıthane'de markette dehşet anları — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) May 8, 2021

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