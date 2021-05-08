TGB üyeleri, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya müdahalesini protesto etti

Grup adına TGB Genel Sekreteri Barış Demiralay tarafından yapılan açıklamada, “Sizlere bir katil yuvasının önünden sesleniyoruz. Burası bir diplomatik bina değil. İçindeki şahıslar da diplomat değil. Bunlar eli kanlı bir terör devletinin temsilcileri, ajanları, suçluları. Bunlar dün gece, bu mübarek Ramazan ayında, o kanlı postallarıyla kutsalımız Mescid-i Aksa’ya girip namaz kılan Filistinli kardeşlerimize saldıranlar” ifadelerine yer verildi.

“Lanetliyoruz, kınıyoruz, ‘işgali durdurun’ diye çağrılar yapılıyor. Duruyorlar mı? İşgali, zulmü, işkenceyi gözyaşlarıyla durdurabiliyor muyuz? Hayır. Bizim eylemsizliğimizden cesaret buluyorlar. Öyleyse ne kadar daha bu insanlık dışı, bu gözü dönmüş zalimliğe kuru açıklamalarla yanıt vereceğiz?” ifadelerini kullanan Demiralay, şunları kaydetti:

“Bu saldırı, tek başına İsrail’in eylemi değildir. Bu saldırı ABD’nin başında olduğu emperyalist-siyonist ittifakın bölgemize yönelik abluka harekatıdır. O yüzden bu saldırı sadece Filistinlilere değil, tüm bölge devletlerine, tüm mazlum milletlere karşı yapılmıştır. Türkiye’ye karşıdır, Suriye’ye karşıdır, İran’a karşıdır, Irak’a, Lübnan’a, Mısır’a karşıdır. Bu işgal aynı Karabağ’da, aynı Suriye’nin kuzeyinde, aynı Kıbrıs Maraş’ta olduğu gibi ancak bölge ülkeleri bir olursa, bölge devletleri silahlarını gösterip ‘dur, yoksa ateş ederiz’ derse son bulur.”

Hükümete çağrıda bulunan Demiralay, “Türkiye olarak öncü olalım. Seçilmiş diplomatik sözcükleri bir kenara bırakalım. Filistin’e tam ve devamlı destek verecek bütünsel bir eylem planı belirleyelim. İran’ı, Suriye Arap Cumhuriyeti’ni ve Rusya’yı silah arkadaşımız yapalım” dedi.