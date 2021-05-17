Dubai'de Kovid-19 aşısı olanlar toplu etkinliklere katılabilecek

Dubai'de Kovid-19 aşısı olan kişilerin bugünden itibaren spor müsabakası, konser ve ödül töreni gibi etkinliklere katılabilecekleri açıklandı.

Geçen yıl temmuz ayında turizme başlayan ancak maske zorunluluğu, sosyal mesafe ve aşı kampanyalarının devam ettiği Dubai'de kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin adım atıldı.

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, pazartesiden itibaren eğlence mekanlarının yüzde 70 kapasite ile açılabileceği belirtildi. Buna göre, kapalı mekanlarda maksimum 1500 kişi, açık alanlarda ise 2 bin 500 kişilik etkinlikler gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada Kovid-19 aşısı olanlar toplu etkinliklere katılabilecekleri belirtilerek, "Toplu sporları etkinlikleri, konserler, gala yemekleri ve ödül törenleri gibi sosyal/kurumsal etkinlikler için izinler, katılımcıların Kovid-19 aşısı olması şartıyla verilecektir" denildi.

Permits will be given for community sports events, concerts and social and institutional events from 17 May, on the condition that attendees and participants have been vaccinated for COVID-19 and observe the latest precautionary measures as required under the permit type. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 17, 2021

​Öte yandan, emirlikte ayrıca oteller de artık tam kapasite ile hizmet verebilecek. Otellerde veya başka mekanlarda düzenlenen düğünlere aşı olmak şartıyla, 100 kişi katılabilecek.

Evlerde düzenlenen nikah ve düğün etkinliklerinde ise, aşı şartı aranmaksızın ancak maske ve mesafe kurallarına uyulması şartıyla, 30 kişi bir araya gelebilecek.

Başkent Abu Dabi dahil yedi emirlikten oluşan BAE şimdiye kadar, 1.631 ölüm, 546 binden fazla Kovid-19 vakası kaydetti.

Yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusa sahip olan Emirlikler, 11.4 milyon aşı uyguladığını açıkladı.