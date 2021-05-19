Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 19 Mayıs mesajı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Sovyet Rusya’nın Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının 102. yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Sovyet #Rusya’nın Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının 102. yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal #Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. #19MayısAtatürküAnma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! #19MAYIS #MustafaKemalATATÜRK pic.twitter.com/v8JHa4qe0e — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 19, 2021

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