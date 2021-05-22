MEB sınav tercihini öğrencilere bırakmıştı: Sınıf geçme nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerden sonra ilk ve ortaokullarda da sınav tercihini öğrencilere bıraktı. Peki çocuklar sınıfı nasıl geçecek?

Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın liselerden sonra ilk ve ortaokullarda da sınav tercihini öğrencilere bıraktığını hatırlattı. İlkokul 1,2 ve 3. sınıflarda sınav uygulamasının bulunmadığının altını çizen Çakmakçı, "Bu öğrenciler, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ile derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek" dedi. Çakmakçı, şöyle devam etti:

"İlkokul 1, 2, 3’üncü sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflara sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmenleriniz tarafından değerlendirilerek karne notu belirlenecek.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencisiyim, kaç sınav olacağım?

Bu eğitim öğretim yılı sonuna kadar her dersten sadece bir kez sınava girmiş olacaksınız. 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri seçmeli dersler de dahil olmak üzere tüm derslerden istemeleri halinde sınava girecek ve sadece bir sınav puanı karneye yansıtılacak.

Müzik, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar gibi derslerden sınav olacak mı?

5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri istemeleri halinde zorunlu ve seçmeli tüm derslerden sınava girecek. Okulda 18 Haziran 2021 tarihine kadar tüm sınavlar yapılacak.

Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav olacak mıyım?

17 Mayıs’tan önce sınava girdiyseniz tekrar sınava girmenize gerek yok.

İstediğim dersten sınava girmeyebilir miyim?

Hangi ders veya derslerden sınava girmek istediğinizi velinizin 26 Mayıs’a kadar okul müdürlüğüne yapacağı başvuru sırasında belirtmesi gerekiyor.

Bu dönem daha önceden katıldığım sınavdan düşük puan aldım. Puanımı yükseltme şansım var mı?

17 Mayıs’tan önce girmiş olduğunuz bir sınavdan düşük puan aldıysanız velinizin 26 Mayıs’a kadar okula başvurması halinde tekrar sınava girebilirsiniz. Ancak karneye sadece bir sınav puanınız yansıtılmış olacak.

Karantinadayım, sınava giremezsem ne olacak?

Sizde veya birlikte kaldığınız aile bireylerinizde herhangi bir kronik rahatsızlık varsa, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaksınız. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamazsanız, ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız.

Proje çalışması zorunlu mu? Her dersten proje notu olması gerekiyor mu?

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Proje çalışması alıp tamamlamayan öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

Öğretmenim ders etkinliklerine katılım puanımı nasıl verecek?

Yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV’yi takip durumunuza ve derse olan ilginize göre öğretmeniniz tarafından gerekli değerlendirme yapılacak.

Proje ödevlerimi öğretmenime nasıl teslim edeceğim?

Proje ödevleri öğretmenlere okul ortamında teslim edilebileceği gibi gerektiğinde dersin özelliğine göre canlı ders ve çevrim içi ( e-posta vb.) gibi diğer ortamlarda sunulabilecek.

Sınav notları nasıl olacak?

İlkokul ve ortaokullardaki sınav sistemi şöyle düzenlenecek:

İKİNCİ DÖNEM SINAV NOTU OLAN ÖĞRENCİLER: İsterse bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak. İsteyen öğrenciler ikinci bir sınava girip, puanlarını yükseltebilecek. Ancak, isterlerse sadece birinci dönem notları geçerli olacak.

İKİNCİ DÖNEM SINAV NOTU OLMAYANLAR: İsteyen öğrenci ikinci dönem sınavlarına katılacak. Sınavlara katılmak istemeyenler sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilecek.

OKULA DİLEKÇE VERİLECEK: Öğrenciler, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs’a kadar kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı ya da online olarak iletecek.

KARNEDE TEK SINAV NOTU OLACAK: İlkokul 4’üncü sınıf ve ortaokul öğrencilerinin seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak.

SINAVLAR YÜZ YÜZE: Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak.

26 MART’A KADAR OLAN KONULARDAN SORU ÇIKACAK: Sınavlar ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran’a kadar uygulanacak.

ÖĞRENCİ İSTEDİĞİ YERDE SINAVA GİRECEK: Farklı bir ilde olanlar, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebilecek. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs’a kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrenciler öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.

HASTALAR İZOLE ORTAMDA SINAVA ALINACAK: Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

SINAV SÜRESİ 40 DAKİKA: Sınavı yapılacak her bir ders için süre 40 dakika olarak planlanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak."