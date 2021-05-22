Hayvan pasaportu işlemleri dijital ortama taşındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi işlemlerini dijital ortama taşıdı.

Gerçek ve tüzel kişiler il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuruya gerek olmadan “tekpencere.tarbil.gov.tr” adresi üzerinden doğrulanabilir hayvan pasaportunu dijital ortamdan alabilecekler. Ayrıca, işletme tescil belgesi de dijital ortamdan sağlanabilecek. Bu çerçevede hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi ödemeleri sanal post üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın diğer sistemleriyle bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan sistemle, hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi başvurusu yapmak isteyen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Dijital ortamda işlem yapılması, hem sağlık hem vakit açısından üreticilerimize kazanç sağlayacak” dedi.