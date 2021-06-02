Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı,Yüksekova'da METİ timine roketli saldırı girişimine verilen karşılık sonucunda, 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hakkâri Yüksekova’da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur."
Hakkâri Yüksekova’da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur. pic.twitter.com/6pPSl1kmSL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2021
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