1915 Çanakkale Köprüsü’nün montaj çalışmaları için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nde, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının montajı için yapılan hazırlıklar ve kedi yolları arasında geçişi sağlayan köprülerin söküm çalışmaları nedeniyle, Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprünün 2023 metre uzunluğundaki orta açıklığında ana halatı toplam 288, kenar açıklıklarındaki ana halat ise toplam 296 çelik kablo oluşturdu.

Bu ay içerisinde planlanan ilk tabliye bloğu montajı öncesinde ise, son hazırlıklar Lapseki yakasında bulunan 318 metre uzunluğundaki kulede yapılmaya başlandı. Yarın Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanından ilk tabliye bloğu Lapseki yakasındaki kuleye getirilerek, en alt kısmındaki platformun üzerine konulacak.

Bugün ise, ana halatların montajı için kurulan kedi yolunun kuzey ve güney bölümlerine geçişi sağlayan köprülerin söküm çalışmasına başlandı. Çalışmalara, tabliye bloklarının montajı için gelen Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç de katılıyor.

Çalışmalar kapsamında Çanakkale Boğazı da saat 10.15'te kuzeyden güneye tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz, saat 21.00'e kadar gemi geçişlerine kapalı kalacak.

İlk tabliye bloğunun bu ay içinde montajı yapılması planlanırken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.

2022'de hizmete açılacak

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.