Kuyuya düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor

İstanbul'da kanalizasyon kuyusuna düşen ördek için itfaiyenin girişimi başarılı olmadı. Selfinaz Taşdemir "13 gündür su ile yaşıyor. Kurtarılmasını istiyorum çünkü acı çekiyor" dedi.

İstanbul Sultangazi'de ikamet eden Selfinaz Taşdemir'in iki ördeğinden biri, yaklaşık 13 gün önce mahallenin kanalizasyon kuyusuna düşerek mahsur kaldı.

Kanalizasyon çukurunda sıkıştığı düşünülen ördeğin kurtarılması için itfaiye ve İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekiplerinden yardım isteyen Taşdemir, diğer ördeğinin de kanalizasyona düşmemesi için ayağını iple ağaca bağladı.

Taşdemir, "13 gün oldu. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri geldi. Müdahale ettiler ama çıkaramadılar. İSKİ'nin müdahale etmesi gerektiğini söyleyip gittiler. İSKİ'yi aradık, oradan gelen ekipler kendi sorumluluk alanında olmadığını söylediler" dedi.

Ördeğin 13 gündür mahsur kaldığını belirten Taşdemir "Bir şey yiyemiyor. 13 gündür su ile yaşıyor. Ben kurtarılmasını bekliyorum. Çünkü hayvan acı çekiyor. Ölseydi ya da kaybolsaydı gam yemezdim. O da bir can. Arkadaşı dışarıda acı çekiyor, o içeride acı çekiyor. Bende o zaman üzülüyorum. Diğer ördeği kaçmasın diye bağladık. Yetkililer yardım etsin" çağrısında bulundu.