Ahmet Hakan: Kıraç'ın marşı çok tehlikeli

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kıraç'ın Türkiye A Milli Futbol Takımı için hazırladığı şarkıyla ilgili "Allah korusun, milli takımımız kazara yenilirse falan. Kendimizi durup dururken savaş kaybetmiş bir millet gibi hissedeceğiz" dedi.