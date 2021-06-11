Ahmet Hakan: Kıraç'ın marşı çok tehlikeli

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısının 'Kıraç'ın marşı çok tehlikeli' başlıklı bölümünde şarkıcı Ali Tufan Kıraç'ın Türkiye A Milli Futbol Takımı için hazırladığı 'Haydi' isimli şarkıyı değerlendirdi.
Kıraç'ın futbolcuları "Hepiniz Mehmetsiniz. Hepiniz askersiniz" diyerek 'gazladığını' söyleyen Hakan, şöyle devam etti:
- "Asker uğurlama töreni şarkısı gibi ya da savaş öncesi çalınan son marş gibi. Fakat şöyle bir açmazı var bu marşın: Allah korusun, milli takımımız kazara yenilirse falan. Kendimizi durup dururken savaş kaybetmiş bir millet gibi hissedeceğiz."
Haydi! Milli Takım!— KIRAÇ (@AliTufanKirac) June 9, 2021
Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer MEHMETÇİK siniz!🇹🇷🇹🇷🇹🇷 https://t.co/OaQL107Lme pic.twitter.com/REqp2GSRzJ
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)